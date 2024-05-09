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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 12:03 | Обновлено 09 мая 2024, 12:05
2737
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева

Уроженец Донецка оказался востребованным клубом из родного города

09 мая 2024, 12:03 | Обновлено 09 мая 2024, 12:05
2737
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Верняев

Донецкий «Шахтер» сообщил о подписании соглашения с 30-летним олимпийским чемпионом на брусьях, а также чемпионом мира по спортивной гимнастике Олегом Верняевым.

Верняев, который родом из Донецка, стал амбасадором фонда Shakhtar Social.

«Шахтер» уведомил о том, что клуб будет поддерживать Олега Верняева во время международных и национальных стартов.

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Олег Верняев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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