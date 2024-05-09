ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
Уроженец Донецка оказался востребованным клубом из родного города
Донецкий «Шахтер» сообщил о подписании соглашения с 30-летним олимпийским чемпионом на брусьях, а также чемпионом мира по спортивной гимнастике Олегом Верняевым.
Верняев, который родом из Донецка, стал амбасадором фонда Shakhtar Social.
«Шахтер» уведомил о том, что клуб будет поддерживать Олега Верняева во время международных и национальных стартов.
🧡 «Шахтар» підписав угоду з Олегом Верняєвим 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 9, 2024
Олімпійський чемпіон представлятиме клуб і стане амбасадором фонду Shakhtar Social.
Клуб підтримуватиме спортсмена під час міжнародних та національних змагань.#Shakhtar #Україна #ShakhtarSocial pic.twitter.com/JFlLCAuHyW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват оценил выход «галактикос» в финал ЛЧ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов