ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева

Донецкий «Шахтер» сообщил о подписании соглашения с 30-летним олимпийским чемпионом на брусьях, а также чемпионом мира по спортивной гимнастике Олегом Верняевым.

Верняев, который родом из Донецка, стал амбасадором фонда Shakhtar Social.

«Шахтер» уведомил о том, что клуб будет поддерживать Олега Верняева во время международных и национальных стартов.