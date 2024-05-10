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  4. Орест КУЗЫК: «Карпаты? Черноморец тоже предлагает остаться»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 11:32 | Обновлено 10 мая 2024, 12:08
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Орест КУЗЫК: «Карпаты? Черноморец тоже предлагает остаться»

У игрока команды Романа Григорчука истекает контракт

10 мая 2024, 11:32 | Обновлено 10 мая 2024, 12:08
220
0
Орест КУЗЫК: «Карпаты? Черноморец тоже предлагает остаться»
ФК Черноморец. Орест Кузык

Одной из потерь одесского «Черноморца» в летнее межсезонье может стать полузащитник Орест Кузык. Контракт игрока, которому через неделю исполнится 29 лет, истекает летом, поэтому время для определенности в своей дальнейшей судьбе у футболиста еще есть.

А между тем Sport.ua стало известно, что в услугах опытного футболиста заинтересованы в его родном городе – Львове. Речь идет не о «Рухе», где он выступал в первой половине сезона-2021/22, а о другом коллективе – «Карпатах».

Заинтересованность львовского клуба, который недавно официально оформил право играть в Премьер-лиге, Орест Кузык не скрывает.

– С львовянами я говорил давно, однако пока никакой конкретики нет, – уточняет он. – В одесском клубе мне тоже предлагают остаться. Однако я сказал, что планирую доиграть чемпионат до его конца, а дальше буду готов к разговорам – как с «Черноморцем», так и с другими клубами.

В текущем сезоне Орест Кузык провел в составе «моряков» 24 матча, в которых забил 4 мяча.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты», которые после довольно длительного перерыва возвращаются в УПЛ, хотят видеть в своих рядах полузащитника Ореста Кузыка, у которого 30 июня 2024 года заканчивается контракт с одесским «Черноморцем».

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трансферы Карпаты Львов Черноморец Одесса Первая лига Украины Орест Кузык трансферы УПЛ инсайд свободный агент
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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