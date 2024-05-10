Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Челси не подпишет летом Осимхена
Англия
10 мая 2024, 10:01 |
209
0

Романо: Челси не подпишет летом Осимхена

Лондонский клуб не пойдет на непомерно высокие расходы ради трансфера форварда

10 мая 2024, 10:01 |
209
0
Романо: Челси не подпишет летом Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лондонский «Челси» не будет подписывать нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, летом «Челси» не планирует платить за форварда более 100 млн евро. Однако покупка нигерийца может обойтись потенциальным покупателям в 120 млн в евровалюте. Также игрок требует солидную зарплату и большие комиссионные выплаты, что затрудняет дальнейшее сотрудничество.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 110 млн евро.

По теме:
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ, стороны уже провели переговоры
Журналист: будущее Модрича и Крооса в Реале решится в ближайшие дни
Челси Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Юрій Вишневський Источник: Chelsea News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Футбол | 09 мая 2024, 11:03 0
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ

Мадридцы в полуфинале прошли «Баварию»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
Футбол | 09 мая 2024, 12:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева

Уроженец Донецка оказался востребованным клубом из родного города

Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Футбол | 10.05.2024, 09:00
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
20 лучших. Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего игрока
Футбол | 10.05.2024, 10:27
20 лучших. Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего игрока
20 лучших. Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего игрока
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Футбол | 09.05.2024, 14:24
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
08.05.2024, 22:23
Другие виды
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
09.05.2024, 07:44 26
Футбол
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
08.05.2024, 11:58 82
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 32
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем