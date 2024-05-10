Романо: Челси не подпишет летом Осимхена

Лондонский «Челси» не будет подписывать нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, летом «Челси» не планирует платить за форварда более 100 млн евро. Однако покупка нигерийца может обойтись потенциальным покупателям в 120 млн в евровалюте. Также игрок требует солидную зарплату и большие комиссионные выплаты, что затрудняет дальнейшее сотрудничество.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 110 млн евро.