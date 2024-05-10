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10 мая 2024, 10:57 | Обновлено 10 мая 2024, 11:38
167
0

Названы претенденты на Globe Soccer Awards 2024 среди тренеров

15 специалистов определят лучшего

10 мая 2024, 10:57 | Обновлено 10 мая 2024, 11:38
167
0
Названы претенденты на Globe Soccer Awards 2024 среди тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Учредители и организаторы премии Globe Soccer Awards огласили список претендентов на звание лучшего тренера европейских команд в 2024 году.

За престижную награду поспорят Хаби Алонсо («Байер»), Рубен Аморим («Спортинг»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («ПСЖ»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ульрих Хенесс («Штутгарт»), Симоне Индзаги («Интер» Милан), Мичел («Жирона»), Тиаго Мотта («Болонья»), Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд), Томас Тухель («Бавария») и Хави («Барселона»).

Как известно, в финале Лиги чемпионов-2023/2024 сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», в финале Лиги Европы встретятся «Аталанта» и леверкузенский «Байер», а за победу в Лиге конференций сойдутся «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года.

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Globe Soccer Awards Хаби Алонсо Хави Рубен Аморим Карло Анчелотти Микель Артета Унаи Эмери Луис Энрике Джан Пьеро Гасперини Жузеп Гвардиола Симоне Индзаги Мичел (Мигель Анхель Санчес) Тиаго Мотта Эдин Терзич Томас Тухель
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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