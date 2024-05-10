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10 мая 2024, 10:27 | Обновлено 10 мая 2024, 10:45
437
2

Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года

За признание поборются 20 футболистов

10 мая 2024, 10:27 | Обновлено 10 мая 2024, 10:45
437
2
Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы премии Globe Soccer Awards огласили список футболистов, которые претендуют на звание лучшего по итогам 2024 года.

За приз поспорят Алессандро Бастони, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Гримальдо, Серу Гирасси, Эрлинг Холанд, Матс Хуммельс, Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родриго, Букайо Сака, Мохамед Салах, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.

Как известно, церемония вручения наград Globe Soccer Awards проводится Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Она проходит, как правило, в последних числах декабря в Дубае.

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Globe Soccer Awards Алессандро Бастони Джуд Беллингем Хакан Чалханоглу Фил Фоден Антуан Гризманн Алехандро Гримальдо Серу Гирасси Эрлинг Холанд Матс Хуммельс Гарри Кейн Йозуа Киммих Лаутаро Мартинес Тони Кроос Килиан Мбаппе Коул Палмер Букайо Сака Родриго Гоес Мохамед Салах Винисиус Жуниор Бернарду Силва
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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BEAN
Неужели Месси не всунули? Не верю)))
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