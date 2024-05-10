Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года
За признание поборются 20 футболистов
Организаторы премии Globe Soccer Awards огласили список футболистов, которые претендуют на звание лучшего по итогам 2024 года.
За приз поспорят Алессандро Бастони, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Гримальдо, Серу Гирасси, Эрлинг Холанд, Матс Хуммельс, Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родриго, Букайо Сака, Мохамед Салах, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.
Как известно, церемония вручения наград Globe Soccer Awards проводится Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Она проходит, как правило, в последних числах декабря в Дубае.
🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S PLAYER are: Bastoni, Bellingham, Çalhanoğlu, Foden, Griezmann, Grimaldo, Guirassy, Haaland, Hummels, Kane, Kimmich, Kroos, Lautaro, Mbappé, Palmer, Rodrigo, Saka, Salah, Bernardo and Vinícius Jr. pic.twitter.com/pt8TzZxn9g— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024
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