Тарас МИХАЛИК: «Буду болеть за Динамо, но Шахтер уже своего не упустит»
Бывший динамовец – о предстоящем матче тура
В 28-м туре чемпионата УПЛ в центре внимания будет противостояние между лидером «Шахтером» и его ближайшим преследователем «Динамо».
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния грандов украинского футбола:
– Конечно, буду болеть за «Динамо», в рядах которого добыл больше всего титулов в своей футбольной карьере. Но, думаю, что «Шахтер» сумеет сохранить то комфортное преимущество над «Динамо» и снова станет чемпионом.
– Вам в свое время пришлось участвовать в целом ряде поединков «Динамо» с «Шахтером» в разных турнирах. Какой запомнился больше всего?
– Безусловно, Суперкубок 2007 года, который по традиции принимала Одесса. Динамовцы тогда выставили экспериментальный состав, однако это не помешало нам одержать верх в серии послематчевых пенальти над подопечными Мирчи Луческу. А основное время завершилось результативной ничьей - 2:2 и мне удалось оформить «дубль».
– Чем отличались эти противостояния грандов во время ваших выступлений?
– Тогда чаще побеждали динамовцы, а в остальном все осталось без изменений: максимальный настрой участников, борьба буквально на каждом клочке поля.
– Что-то похожее в нынешних «Динамо» и «Шахтере» заметили?
– Прежде всего, то, что в командах много молодых исполнителей, которые постепенно выходят на лидирующие позиции. Хотя, как по мне, у «горняков» более сбалансированный состав, благодаря значительной группе легионеров.
– А завтра ветераны еще могут сказать свое веское слово?
– Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко продолжают быть на виду. Но, думаю, что на «Арене-Львов» будет феерить молодежь.
– Под руководством Александра Шовковского игра динамовцев претерпела изменения?
– Киевляне стали действовать более раскованно, с акцентом на атаку. думаю, что лучшим стал и микроклимат в команде. Что касается более качественных изменений в игре киевлян, то для этого новому руководителю еще нужно время.
– Тогда напоследок, кому отдаете предпочтение в завтрашнем противостоянии?
– Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения.
Ранее бывший тренер «бело-синих» Йожеф Сабо рассказал о предстоящей игре «Шахтера» и «Динамо».
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