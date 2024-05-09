Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Лига чемпионов
09 мая 2024, 12:13 | Обновлено 09 мая 2024, 13:05
3973
0

Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ

Мадридцы обыграли мюнхенцев и вышли в финал главного еврокубка

09 мая 2024, 12:13 | Обновлено 09 мая 2024, 13:05
3973
0
Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Defensa Central. Томас Тухель и Флорентино Перес

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После матча наставник «ротен» Томас Тухель поздравил президента «Реала» Флорентино Переса с выходом в финал Лиги чемпионов.

«То, что вы делаете на этом стадионе – что-то фантастическое, камбеки невероятны... жаль, что от этого нам приходится страдать», – сказал немецкий тренер президенту «Реала».

«Реал» 1 июня в финале ЛЧ на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии» Дортмунд.

По теме:
Мирослав СТУПАР: «Игроки Баварии не должны обвинять арбитра»
Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария
АНЧЕЛОТТИ: «У нас были проблемы, травмы Куртуа. Посмотрите на нас сейчас»
Томас Тухель Флорентино Перес Бавария Реал Мадрид Тибо Куртуа Реал - Бавария Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 09 мая 2024, 01:40 1
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол

Реал Мадрид выбил мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов 2023/24

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
Футбол | 09 мая 2024, 12:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева

Уроженец Донецка оказался востребованным клубом из родного города

ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Футбол | 09.05.2024, 00:56
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Футбол | 09.05.2024, 07:18
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Футбол | 09.05.2024, 05:31
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 1
Футбол
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
07.05.2024, 22:45 5
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 89
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 1
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем