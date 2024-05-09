Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После матча наставник «ротен» Томас Тухель поздравил президента «Реала» Флорентино Переса с выходом в финал Лиги чемпионов.

«То, что вы делаете на этом стадионе – что-то фантастическое, камбеки невероятны... жаль, что от этого нам приходится страдать», – сказал немецкий тренер президенту «Реала».

«Реал» 1 июня в финале ЛЧ на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии» Дортмунд.