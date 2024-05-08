Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
32-летняя Камила Джорджи повесила ракетку на гвоздь
Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи неожиданно приняла решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.
Никаких публичных объявлений со стороны спортсменки пока что не было. Однако ее имя появилось на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в разделе теннисистов, которые завершили карьеру. Датой завершения карьеры Джорджи указан вчерашний день – 7 мая.
Главным успехом в карьере Джорджи является победа в престижном турнире WTA 1000 в Монреале в 2021 году. Суммарно за карьеру итальянка, которая многими считается одной их самых сексуальных теннисисток мира, выиграла 4 турнира WTA.
Лучший результат Джорджи на турнирах Большого шлема – четвертьфинал Уимблдона-2018. В октябре того же года Камила поднялась на 26-е место в рейтинге WTA – ее личный рекорд.
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