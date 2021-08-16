Монреаль. Джорджи выиграла турнир, обыграв в финале Плишкову

В финале турнира WTA 1000 в канадском Монреале итальянская теннисистка Камила Джорджи (№71 WTA) обыграла в двух сетах шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Для 29-летней Джорджи это третий титул в карьере и первый с 2018 года. Кроме того, это крупнейший титул в карьере Камилы.
Монреаль. Финал
Камила Джорджи (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 7:5
Напомним, в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио Джорджи проиграла украинке Элине Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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