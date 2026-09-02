Определены первые три пары 1/16 финала US Open 2026 у женщин

На Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи второго раунда в женском одиночном разряде в верхней части турнирной сетки.

Уже определены первые три пары 1/16 финала: Тейлор Таунсенд (США, WTA 96) – Диана Шнайдер (WTA 16), Джессика Пегула (США, WTA 3) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 33), Жасмин Паолини (Италия, WTA 21) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 17).

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Паолини во втором круге переиграла Лукрецию Стефанини, которая на старте мейджора одолела украинку Даяну Ястремская. Каролина Плишкова не сумела справиться с обидчицей Дарьи Снигур, «нейтральной» Шнайдер.

2 сентября и в ночь на 3 число свои матчи 1/32 финала проведут две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина. Встреча Костюк и Слоан Стивенс должна стартовать в 20:00 по Киеву, а поединок Свитолиной против Майи Джойнт – в 00:30.

US Open 2026. 1/32 финала