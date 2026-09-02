Определены первые три пары 1/16 финала US Open 2026 у женщин
Таунсенд, Фернандес, Шнайдер, Паолини, Кырстя и Пегула вышли в третий раунд
На Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи второго раунда в женском одиночном разряде в верхней части турнирной сетки.
Уже определены первые три пары 1/16 финала: Тейлор Таунсенд (США, WTA 96) – Диана Шнайдер (WTA 16), Джессика Пегула (США, WTA 3) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 33), Жасмин Паолини (Италия, WTA 21) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 17).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Паолини во втором круге переиграла Лукрецию Стефанини, которая на старте мейджора одолела украинку Даяну Ястремская. Каролина Плишкова не сумела справиться с обидчицей Дарьи Снигур, «нейтральной» Шнайдер.
2 сентября и в ночь на 3 число свои матчи 1/32 финала проведут две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина. Встреча Костюк и Слоан Стивенс должна стартовать в 20:00 по Киеву, а поединок Свитолиной против Майи Джойнт – в 00:30.
US Open 2026. 1/32 финала
- Тейлор Таунсенд (США) – Тайла Престон (Австралия) [WC] – 6:1, 6:1
- Каролина Плишкова (Чехия) – Диана Шнайдер [15] – 1:6, 6:7 (4:7)
- Джессика Пегула (США) [3] – София Кенин (США) [WC] – 6:3, 6:1
- Мананчая Саванкаев (Таиланд) – Лейла Фернандес (Канада) [31] – 4:6, 1:6
- Жасмин Паолини (Италия) [19] – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:4, 6:1
- Диан Парри (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния) [16] – 2:6, 5:7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганык уверен, что тренер еще хочет вернуться к работе
Поединок второго раунда мейджора начнется 2 сентября не ранее 20:00 по Киеву