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  4. Определены первые три пары 1/16 финала US Open 2026 у женщин
US Open
02 сентября 2026, 20:01 |
1246
0

Определены первые три пары 1/16 финала US Open 2026 у женщин

Таунсенд, Фернандес, Шнайдер, Паолини, Кырстя и Пегула вышли в третий раунд

02 сентября 2026, 20:01 |
1246
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Определены первые три пары 1/16 финала US Open 2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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На Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи второго раунда в женском одиночном разряде в верхней части турнирной сетки.

Уже определены первые три пары 1/16 финала: Тейлор Таунсенд (США, WTA 96) – Диана Шнайдер (WTA 16), Джессика Пегула (США, WTA 3) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 33), Жасмин Паолини (Италия, WTA 21) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 17).

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Паолини во втором круге переиграла Лукрецию Стефанини, которая на старте мейджора одолела украинку Даяну Ястремская. Каролина Плишкова не сумела справиться с обидчицей Дарьи Снигур, «нейтральной» Шнайдер.

2 сентября и в ночь на 3 число свои матчи 1/32 финала проведут две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина. Встреча Костюк и Слоан Стивенс должна стартовать в 20:00 по Киеву, а поединок Свитолиной против Майи Джойнт – в 00:30.

US Open 2026. 1/32 финала

  • Тейлор Таунсенд (США) – Тайла Престон (Австралия) [WC] – 6:1, 6:1
  • Каролина Плишкова (Чехия) – Диана Шнайдер [15] – 1:6, 6:7 (4:7)
  • Джессика Пегула (США) [3] – София Кенин (США) [WC] – 6:3, 6:1
  • Мананчая Саванкаев (Таиланд) – Лейла Фернандес (Канада) [31] – 4:6, 1:6
  • Жасмин Паолини (Италия) [19] – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:4, 6:1
  • Диан Парри (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния) [16] – 2:6, 5:7
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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