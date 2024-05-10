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10 мая 2024, 03:43 | Обновлено 10 мая 2024, 04:09
42
0

В Решетиловке потратят 93 млн грн из бюджета на реконструкцию стадиона

До января 2025 года построят футбольное поле с искусственным покрытием

10 мая 2024, 03:43 | Обновлено 10 мая 2024, 04:09
42
0
В Решетиловке потратят 93 млн грн из бюджета на реконструкцию стадиона
poltava.to

7 мая строительный департамент Полтавской ОВА заключил соглашение по реконструкции комплекса Колос в Решетиловке с киевской компанией «Евротехнология». Договор предусматривает выполнение работ за сумму 92,67 млн. гривен.

Реконструкция к январю 2025 года будет состоять в строительстве футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, площадок для различных видов спорта и трибун.

Предыдущие работы по реконструкции были реализованы компаниями Евро Элит Строй и ООО Навитехсервис, а завершила их компания Евротехнология. Первая очередь реконструкции стоила 82,4 млн грн. Общая стоимость обоих этапов составила 201 млн грн.

Финансирование работ осуществляется за счет местного бюджета и кредитных средств Европейского инвестиционного банка в рамках программы для восстановления Украины. ЕИБ подтвердил предоставление 60 млн грн на работы в 2024 году.

Население Решетиловки составляет около 9 тысяч человек, общее количество жителей Решетиловской общины – 26 тысяч граждан.

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бюджет реконструкция стадиона финансы
Николай Степанюк Источник: Полтавщина
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