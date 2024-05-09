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  4. ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 20:29 |
295
3

ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби

Матч лидеров чемпионата Украины состоится 11 мая

09 мая 2024, 20:29 |
295
3
ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
ФК Шахтер

11 мая состоится матч лидеров чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо». Команда Марино Пушича опережает соперника на четыре очка за три тура до конца.

В случае победы «Шахтер» гарантирует себе чемпионский титул. Сейчас у лидера 67 очков, футболисты «Динамо» набрали 63 пункта.

В первом круге киевляне на своем поле проиграли со счетом 0:1.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Дербі - це матч команд з одного міста... 
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0
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AK.228
А як команда непушича готується!?
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-1
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