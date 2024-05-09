Украина. Премьер лига09 мая 2024, 20:29 |
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ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
Матч лидеров чемпионата Украины состоится 11 мая
09 мая 2024, 20:29 |
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11 мая состоится матч лидеров чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо». Команда Марино Пушича опережает соперника на четыре очка за три тура до конца.
В случае победы «Шахтер» гарантирует себе чемпионский титул. Сейчас у лидера 67 очков, футболисты «Динамо» набрали 63 пункта.
В первом круге киевляне на своем поле проиграли со счетом 0:1.
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Дербі - це матч команд з одного міста...
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А як команда непушича готується!?
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