ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби

11 мая состоится матч лидеров чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо». Команда Марино Пушича опережает соперника на четыре очка за три тура до конца.

В случае победы «Шахтер» гарантирует себе чемпионский титул. Сейчас у лидера 67 очков, футболисты «Динамо» набрали 63 пункта.

В первом круге киевляне на своем поле проиграли со счетом 0:1.