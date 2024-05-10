Полузащитник Зари досрочно завершил чемпионат

Как стало известно Sport.ua, игрок «Зари» Кирилл Дришлюк во время поединка 27-го тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» получил повреждение, но не покинул поле. Уже после матча выяснилось, что у Дришлюка перелом ребра и поэтому он не участвовал в перенесенном поединке 15-го тура с «Колосом» и для него текущий сезон уже завершился.

Между тем также стало известно, что вратарь «Зари» Дмитрий Мацапура и полузащитник команды Вячеслав Чурко уже восстановились после травм, начали заниматься в общей группе и, скорее всего, кто-то из них попадет в заявку на календарный поединок 28-го тура с «Вересом», который состоится 13 мая.

Сейчас «Заря» занимает 8-е место в чемпионате УПЛ, набрав 31 очко.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль поделился эмоциями от победы своей команды в матче против «Колоса» (1:0).