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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Приятно, что наш план на матч с Колосом сработал»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 04:45 |
114
0

Юрий КОВАЛЬ: «Приятно, что наш план на матч с Колосом сработал»

Наставник «Зари» прокомментировал победу над «Колосом»

10 мая 2024, 04:45 |
114
0
Юрий КОВАЛЬ: «Приятно, что наш план на матч с Колосом сработал»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль поделился эмоциями от победы своей команды в матче против «Колоса» (1:0).

«Были кадровые проблемы у нас перед этой игрой. Непонятно, сколько нужно иметь в чемпионате защитников, полузащитников и нападающих. Но мы видели, что ребята, которые до этого некоторое время не играли, сыграли в пользу команды, очень прилично.

Важным для нас был сегодня результат. Это была пропущенная встреча. Сложно переигрывать или доигрывать такие матчи, потому что нарушается недельный цикл, должна быть глубина состава.

Подготовка к сопернику? Посмотрели, как изменилась тактика игры после смены тренера, сделали выводы.

Отрадно, что наш план сработал. Это заслуга и тренерского штаба, и прежде всего футболистов. Эта победа позволяет нам готовиться к следующим матчам не спокойно, но с запасом уверенности», – сказал Юрий Коваль.

«Заря» поднялась на восьмое место в турнирной таблице. Луганский клуб за 27 матчей набрал 31 очко.

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Юрий Коваль Заря Луганск Колос Ковалевка Колос - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник: ФК Заря Луганск
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