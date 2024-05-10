Юрий КОВАЛЬ: «Приятно, что наш план на матч с Колосом сработал»
Наставник «Зари» прокомментировал победу над «Колосом»
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль поделился эмоциями от победы своей команды в матче против «Колоса» (1:0).
«Были кадровые проблемы у нас перед этой игрой. Непонятно, сколько нужно иметь в чемпионате защитников, полузащитников и нападающих. Но мы видели, что ребята, которые до этого некоторое время не играли, сыграли в пользу команды, очень прилично.
Важным для нас был сегодня результат. Это была пропущенная встреча. Сложно переигрывать или доигрывать такие матчи, потому что нарушается недельный цикл, должна быть глубина состава.
Подготовка к сопернику? Посмотрели, как изменилась тактика игры после смены тренера, сделали выводы.
Отрадно, что наш план сработал. Это заслуга и тренерского штаба, и прежде всего футболистов. Эта победа позволяет нам готовиться к следующим матчам не спокойно, но с запасом уверенности», – сказал Юрий Коваль.
«Заря» поднялась на восьмое место в турнирной таблице. Луганский клуб за 27 матчей набрал 31 очко.
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