Из-за воздушной тревоги начало матча перенесено с 15:30 на 16:05
Украина. Премьер лига09 мая 2024, 18:40 |
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Колос – Заря – 0:1. Команда оторвалась от опасной зоны. Обзор матча
Заря почти гарантировала себе место в УПЛ на новый сезон
09 мая 2024, 18:40 |
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«Заря» в перенесенном матче УПЛ обыграла «Колос» со счетом 1:0 и поднялась в середину турнирной таблицы. Команда стала 8-й и оторвалась от зоны переходных матчей на шесть очков за три тура до конца.
Единственный гол забил форвард Эдуардо Герреро.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур
«Колос» – Заря – 0:1
Гол: Герреро, 23
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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