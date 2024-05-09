«Заря» в перенесенном матче УПЛ обыграла «Колос» со счетом 1:0 и поднялась в середину турнирной таблицы. Команда стала 8-й и оторвалась от зоны переходных матчей на шесть очков за три тура до конца.

Единственный гол забил форвард Эдуардо Герреро.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

«Колос» – Заря – 0:1

Гол: Герреро, 23