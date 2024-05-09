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  4. Колос – Заря – 0:1. Команда оторвалась от опасной зоны. Обзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
09.05.2024 16:05 – FT 0 : 1
Заря
Из-за воздушной тревоги начало матча перенесено с 15:30 на 16:05
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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 18:40 |
198
0

Колос – Заря – 0:1. Команда оторвалась от опасной зоны. Обзор матча

Заря почти гарантировала себе место в УПЛ на новый сезон

09 мая 2024, 18:40 |
198
0
Колос – Заря – 0:1. Команда оторвалась от опасной зоны. Обзор матча
УПЛ

«Заря» в перенесенном матче УПЛ обыграла «Колос» со счетом 1:0 и поднялась в середину турнирной таблицы. Команда стала 8-й и оторвалась от зоны переходных матчей на шесть очков за три тура до конца.

Единственный гол забил форвард Эдуардо Герреро.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

«Колос» – Заря – 0:1
Гол: Герреро, 23

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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