В четверг, 9 мая, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится перенесенный матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Романа Блавацкого изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Колос



На данный момент ковалевский «Колос» еще не гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон, так как от зоны переходных матчей его отделает всего четыре очка. Но руководство клуба пошло на волевой и очень рисковый шаг – сменили главного тренера перед решающим этапом сезона. Это может в итоге как обернуться полным провалом, так и превратиться на ситуативный успех – узнаем уже в ближайшее время.

Во всяком случае, первую пробу пера тренерский штаб Александра Поздеева провалил. Точнее, справился со своей задачей ровно на половину. Один тайм без пропущенных голов от киевского «Динамо» – это, конечно, достижение для команды из нижней половины турнирной таблицы, но сразу пять мячей в ее воротах после перерыва – это уже перебор. Крупнейшее поражение в сезоне для еще на прошлой неделе лучшей обороны чемпионата. Это всегда сильный удар по настроению в коллективе.

Но «Колосу» в этом сезоне просто нечего было терять. Да, «лучшая» оборона, но и чуть ли не худшая атака вместе с тем. Если бы болельщики имели возможность заполнять стадион в крошечной Ковалевке на полную вместительность, то сколько бы туров клуб бы сумел удерживать их интерес к происходящему на поле? Поэтому уход Ярослава Вишняка не должен восприниматься трагедией, так как он банально и дальше продолжил работать в структуре «Колоса», но на другой роли. Куда важнее сейчас смотреть вперед – два матча против «Зари», игра против ЛНЗ и встреча с «Минаем», для которого в предпоследнем туре может быть уже поздно что-то решать. При таких раскладах участие в переходных матчах и будет тем самым полным провалом.

Заря



Если сравнивать ситуации для обеих команд в плане турнирной таблицы, то луганская «Заря» отстает от «Колоса» всего на одно очко. Для предстоящей очной встречи, а если еще и брать в расчет факт скорого ответного матча, это – ничто. Так тут еще и коллектив Юрия Коваль демонстрирует серию из уже шести подряд матчей, в которых команда действительна близка к успеху. Даже «Шахтеру» дважды «мужики» уступали отнюдь не из позиции явного аутсайдера по ходу игр.

Очевидно, что риск сорваться в опасную зону для «Зари» все-таки выше. Но ее календарь чуть ли не повторяет расписание «Колоса», за тем лишь исключением, что предстоит сыграть против ровенского «Вереса», который, как оказалось недавно, также еще очень рано списывать со счетов. Стало быть, в предстоящей игре мы будем наблюдать встречу двух команд с одинаковыми планами на завершение сезона, схожими календарями оставшихся матчей и приблизительно схожими перспективами остаться в «элите». А это всегда интересно.

Но кондиции у «Колоса» и «Зари» все же разные. У «мужиков» понемногу подтянулась ротация, Герреро, если находится в хорошем расположении духа, забивает голы, да и в целом – луганчане просто выглядят более раскрепощенными по ходу своих матчей. Возможно, это на «Колос» так действовали тактики Вишняка, а сейчас мы увидим совершенно другой коллектив, но вряд ли. Тут стоит играть на фундаменте, который закладывался не один месяц ранее до этого момента. И тут «Заря» уверенно стоит на ногах. Но не в плане дисциплины – с этими регулярными удалениями надо что-то решать в срочном порядке. Яцык и Жан Клод предстоящую игру пропускают.

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и «Зари» ранее пересекались 9 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу луганчан – 6 успешных матчей против одной победы «колосков» и еще две игры завершились ничьей. Разница голов – 5:13. Крупнейшая победа «Колоса» – 1:0 (2021), «Зари» – 2:0 (2019, 2020), 3:1 (2019). Команды в последний раз играли в конце апреля прошлого года, когда гол Владимира Бражко принес минимальную победу «мужикам» на этой же арене (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 30-летний Роман Блавацкий изо Львова, который на своем счету имеет уже 23 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрилецкая и Василий Остапчук, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Юрием Ивановым, которому будет помогать Владимир Коротин. У Блавацкого есть опыт проведения матча с участием «Колоса» – 5 побед, 1 ничья и 2 поражения, тогда как с «Зарей» он пересекался дважды – 1 победа, 1 ничья.

Ориентировочные составы



«Колос»: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Цуриков, Милько, Демченко, Ильин – Топалов, Паулаускас, Велетень.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Дрышлюк, Мичин, Хахлев – Герреро, Горбач, Антюх.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в матчах «Колоса» до конца сезона голов будет в достатке. Нашей ставкой будет позиция – «Заря» не проиграет и ТБ 2.0.

9 мая, среда