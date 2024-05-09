В четверг, 9-го мая, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и луганская «Заря». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Этот матч команды должны были провести еще в середине ноября прошлого года, но участие «Зари» в Лиге конференций УЕФА этому помешало. Впрочем, не особо с того времени что-то изменилось в турнирном плане для обеих команд. Разве что у «колосков» поменялся главный тренер вот только лишь недавно, тогда как «мужики» уже более полугода работают под руководством Юрия Коваля. Но обеим командам нужны три очка дабы отдалиться от зоны переходных матчей, поэтому игра будет горячей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.