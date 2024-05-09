Прорывной успех. Заря минимально одолела Колос в Ковалевке

По ходу текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги у команд накопилось определенное количество «долгов» в виде перенесенных матчей, поэтому долгое время никто не имел никакого понимания, как выглядит турнирная таблица на самом деле. Однако эта неопределенность имела свои сроки погашения и посреди этой недели мы стали свидетелями проведения последнего, надеемся, перенесенного матча в этом футбольном году.

В Ковалевку на матч против «Колоса» приехала луганская «Заря» с четкой задачей обойти соперников, которые опережали ее всего на один зачетный балл. Эта встреча проходила в контексте пятнадцатого тура, когда в соответствии с базовым расписанием «мужики» проводили также перенесенный матч Лиги Европы УЕФА против израильского «Маккаби» Тель-Авив и банально не могли разорваться между внутренними и международными соревнованиями. Но, в отличие от многих других подобных случаев, для команд до сих пор существовал тот же контекст борьбы за выживание, поэтому их стремление получить максимальное количество очков было понятно.

«Колос» снова стремился нас удивить. Команда Александра Поздеева провела неплохой первый тайм против «Динамо» на уик-энд, а здесь решила сыграть в еще более активный футбол в атаке с самого начала. Или так показалось на первый взгляд, потому что именно хозяева пошли сразу вперед и за счет двух подач угловых с обеих сторон поля создали моменты для Цурикова, но тому что-то постоянно мешало попадать в ворота.

Проблема «Колоса» заключалась в том, что пока были вот эти ситуации у чужих ворот, а чтобы возникли хоть как-то похожие на них, то надо было еще подождать до завершения первого тайма. А пока это время шло, «Заря» забила свой гол. Команда Юрия Коваля очень долго раскачивалась, но все же выскочила в контратаку на 23 минуте и сразу открыла счет. Антюх и Герреро разобрались в чужой штрафной и панамец нанес результативный удар.

А дальше была чисто прагматическая игра от гостей. Что в первом тайме, что во втором. Однако не без приключений, конечно. «Заря» могла сколько угодно сидеть в защите, но если бы соперникам удалось забить в ответ, то пришлось бы снова перестраиваться. И моменты для этого у «Колоса» были очень неплохие. Даже в штангу попадали хозяева усилиями Рангела и его удара головой.

Активный правый фланг с Ильиным и Емцем двигал атаки «колосков» вперед, но интенсивность что при Вишняке, что при Поздееве, откровенно не впечатляет. Однако опасность все равно приходила оттуда, и будь кто-нибудь из тройки Ориховский, Топалов и Паулаускас немножко более успешным, то мы бы говорили о ничьей. В матче, в котором фактически результат обеспечило преимущество по уровню мастерства одного игрока.

В следующий понедельник ковалевский «Колос» дома сыграет против черкасского ЛНЗ, тогда как луганская «Заря» проведет домашний матч против ровенского «Вереса».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Ильин – 6,5, Паулаускас – 6,5.

«Заря» (замены): Бугай – 6,0, Мичин – б/о, Горбач – б/о, Ндур – б/о

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Колос» – «Заря» – 0:1

Гол: Герреро, 23

Предупреждения: Герреро, 90+4

«Колос»: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Цуриков, Демченко, Ориховский, Емец – Топалов, Рангел (Паулаускас, 68), Велетень (Ильин, 46).

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Мишнев, Жуниньо (Бугай, 63, Горбач, 90+3), Хахлев (Мичин, 82) – Кирюханцев, Герреро (Ндур, 90+3), Антюх.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 15 (4) – 5 (3)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

КОЛОС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C