ПОЗДЕЕВ: «Нам не хватило качества, чтобы реализовать своим моменты»

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Александр Поздеев подвел итоги матча с «Зарей». Его подопечные дома минимально уступили луганскому клубу (0:1).

– Я не оцениваю матчи – фартовый или нефартовый. Не хватило, наверное, нам немного качества, чтобы реализовать моменты. Мне понравилась игра в плане темпа, желания. Мы атаковали, выдерживали баланс. К сожалению, мы очень легко подарили соперникам гол. Это очень грустно, потому что мы дали фору команде, игравшей в пять защитников. Трудно вскрывать оборону в пять защитников.

Мне понравился напор, желание ребят, и очень досадно, что мы проиграли. Очень обидно. Мне кажется, что наши ребята заслуживают того, чтобы набирать очки. Но это футбол.

– Уже в понедельник следующий матч против ЛНЗ. Выходит, что через неделю это уже третья игра. Успеет ли команда восстановиться?

– Конечно, это очень изнурительно. Тем более, когда это не подкрепляется положительными результатами. Это сложновато эмоционально и физически. Но у нас нет других вариантов – будем пытаться восстановиться, насколько это возможно. У нас есть обойма ребят, у нас не одиннадцать футболистов, есть другие.

Посмотрим эту игру – что-то нужно скорректировать. Мы играли гораздо лучше в плане баланса по сравнению с матчем против «Динамо». Мы пытались контролировать те опасные зоны, когда мы атакуем, в плане чтобы у соперника не было возможности выбегать в атаки. Но все равно для тренера главный результат. Вроде бы играем неплохо, улучшаемся. Есть огромное желание. Но, конечно, результат расставляет все точки.

«Колос» занимает 10-е место в УПЛ. Команда набрала 29 очков за 27 матчей.