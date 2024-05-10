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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Весной по набранным очкам Заря входит в пятерку лучших УПЛ»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 11:52 |
99
0

Юрий КОВАЛЬ: «Весной по набранным очкам Заря входит в пятерку лучших УПЛ»

Главный тренер «Зари» рассказал о матче с «Колосом»

10 мая 2024, 11:52 |
99
0
Юрий КОВАЛЬ: «Весной по набранным очкам Заря входит в пятерку лучших УПЛ»
ФК Заря. Юрий Коваль

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Зари» в гостях взяли верх над «Колосом» – 1:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua наставник «Зари» Юрий Коваль рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать победу в Ковалевке:

– После недавних изменений на тренерском мостике ковалевцы под руководством Александра Поздеева стали играть несколько в другом стиле, чем при его предшественнике – Ярославе Вишняке. Я это заметил по первому тайму предыдущего матча ковалевцев – с «Динамо». Поэтому, чтобы усложнить хозяевам контроль мяча в переходной фазе мы решили укрепить среднее звено, задействовав лишь трех защитников. К тому же, гости не играли высоким прессингом, позволяя ковалевцам спокойно перепасовываться на своей половине поля, а уже потом встречали футболистов «Колоса» плотным блоком. Расчет был на то, что удачный отбор поможет проводить острые контрвыпады. Особенно продуктивно сыграли в полузащите Алексей Хахлев и Дмитрий Мишнев.

В конце концов, такая стратегия была вызвана и нашими довольно серьезными кадровыми проблемами, не следовало забывать и о том, что в предыдущем матче – с «Полесьем» луганчане с 36 минуты играли в меньшинстве, а это требовало значительных физических нагрузок.

– Этот тактический план на игру сработал. Вновь не ушел с поля без своего гола бомбардир «Зари» Герреро.

– Как в Житомире, так и в Ковалевке мы были уверены, что несколько опасных контратак обязательно проведем, а Герреро уже своего шанса не упустит. И он оправдал надежды. Впрочем, хватит об игре с «Колосом», нам еще с ним играть в заключительном 30 туре, поэтому больше не буду о наших домашних заготовках.

– Тогда напоследок, вы согласны с тем, что после победы в Ковалевке «Заря» гарантировала себе продолжение «прописки» в элитном дивизионе?

– Я бы не был таким категоричным, хотя, действительно, дышать стало легче. У нас впереди еще три поединка с серьезными оппонентами – «Вересом», ЛНЗ и «Колосом». Но радует, что «Заря» с каждым матчем прибавляет и по набранным очкам в весенней части сезона она входит в первую пятерку. Надеюсь, что мои подопечные и в дальнейшем будут прогрессировать.

Ранее Младен Бартулович, помощник наставника «Зари» Юрия Коваля, высоко оценил усилия форварда Эдуардо Герреро, по которому клуб имеет предложения.

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Юрий Коваль чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Заря инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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