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Канада
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:42
324
0

Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

01 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:42
324
0
Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Канады и Марокко.

Стартовые составы команд:

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

0:1. Гол Зиеша

0:2. Гол Эн-Несири

События матча

40’
ГОЛ ! Автогол забил Наиф Агер (Марокко).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Марокко).
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Источник Sport.ua
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