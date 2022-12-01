Канада – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Канады и Марокко.
Стартовые составы команд:
Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.
Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.
0:1. Гол Зиеша
0:2. Гол Эн-Несири
События матча
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