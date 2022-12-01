В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Канады и Марокко.

Стартовые составы команд:

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

0:1. Гол Зиеша

0:2. Гол Эн-Несири