Слепая зона Тоттенхэма. Как Постекоглу наступает на одни и те же грабли

28 апреля в английской Премьер-лиге состоялось лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Матч, перед которым представители «шпор» обещали сделать все, чтобы как минимум осложнить «канонирам» дальнейшее участие в чемпионской гонке, завершился победой гостей – 3:2. По счету вроде бы «Тоттенхэм» почти добился того, чего хотел, однако по игре…

«Арсенал» уже после первого тайма добыл невероятное преимущество в счете – 3:0. Два мяча из трех «канониры» забили после подач с угловых, еще раз во всех возможных красках продемонстрировав серьезную уязвимость подопечных Постекоглу в этом игровом компоненте.

Во втором тайме «Тоттенхэм» восстановил веру в себя у болельщиков, отличившись двумя голами, да и в целом имел значительное преимущество (62% на 38% – по владению мячом; 2,42 на 1,03 – по xG; 15 на 9 – по ударам; 8 на 6 – по угловым), но спасти хотя бы ничью «шпорам» так и не удалось.

Главный вывод из поражения от «Арсенала», над которым Постекоглу и его ассистентам как минимум уже пора задуматься, заключается в крайне слабой игре «шпор» у своих ворот при стандартах в целом и угловых в частности. Только пять клубов в текущем сезоне АПЛ (нынешняя четверка аутсайдеров плюс «Астон Вилла») пропустили со стандартных положений больше, чем «Тоттенхэм».

Об этом почти на каждом углу кричат болельщики «шпор», но Постекоглу продолжает гнуть свою линию и, кажется, не собирается делать никаких особых акцентов на этой ситуации. Когда тренера «Тоттенхэма» напрямую спросили, не собирается ли он нанять отдельного специалиста, который бы помог «шпорам» изменить негативную тенденцию, тот лишь сослался на свои привычки и устои – мол, ранее у меня никогда не было человека, специализирующегося исключительно на стандартах, и он мне попросту не нужен и в дальнейшем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

«Если бы я думал, что исправление ситуации при стандартных положениях в защите является решением всех проблем и позволит нам преодолеть кризис, я бы вложил в это все свое время и усилия, но это не так. Я не думаю, что речь можно вести об одном игровом компоненте. Полагаю, что на эту ситуацию нужно смотреть с более широкого ракурса, но наша игра в обороне при стандартах в этих двух ситуациях против «Арсенала» действительно выглядела очень плохо. Впрочем, исправлять необходимо гораздо больше, чем только это», – заявил Постекоглу после поражения от «канониров» в минувший уик-энд.

Однако журналисты атаковали австралийского специалиста с этим вопросом и ранее. Например, в марте Ангелос так отбивался от интереса со стороны СМИ, почему в «Тоттенхэме» нет отдельного специалиста по стандартам: «У меня никогда не было конкретного помощника по стандартным положениям, но в моем штабе всегда за это кто-то отвечал. Я уверен, что куда лучше, если над этим направлением будет работать кто-то из тренерского штаба, потому что тогда это будет продолжением всего того, над чем мы работаем, как мы играем в футбол. Я не отделяю стандартные положения от всего остального, что мы делаем, с точки зрения команды, которой мы хотим быть. Надеюсь, все это взаимосвязано».

Известно, что в тренерском штабе Постекоглу в «Тоттенхэме» за оборонительные действия при стандартах отвечает 39-летний Миле Единак (экс-игрок «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы», который с лета минувшего года был приглашен в стан «шпор»), а за атакующие – 32-летний Райан Мейсон. И именно к способности первого эффективно справляться со всеми нюансами подготовки команды сейчас возникает множество вопросов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Миле Единак

Постекоглу прав в том, что у «шпор» ныне есть и другие проблемы, а не только слабая игра в обороне при стандартных положениях. Из 33 сыгранных к настоящему моменту поединков в рамках АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» только в 6 не позволил соперникам отличиться в своих воротах забитыми мячами. Да и вообще, прямо сейчас в команде Постекоглу есть сразу несколько топовых футболистов, пребывающих отнюдь не в лучших игровых кондициях – например, Джеймс Мэддисон, отличившийся в текущем календарном году лишь тремя результативными действиями в чемпионате…

Однако в чем Постекоглу точно ошибается, так это в нежелании признавать тот факт, что именно работа в защите при стандартных положениях является одной из ключевых проблем для нынешнего «Тоттенхэма». Еще в 1/16 финала Кубка Англии в январе нынешнего года футболисты «Манчестер Сити» продемонстрировали эффективный способ борьбы против голкипера лондонцев Гульельмо Викарио при стандартах. Тогда, напомним, «горожане» прошли дальше только благодаря забитому мячу Натана Аке на 88-й минуте после углового. Существенную же помощь своей команде в этом моменте оказал защитник «Сити» Рубен Диаш, который активно толкался и блокировал итальянского кипера, выведя того из равновесия и не дав эффективно среагировать на подачу от Де Брюйне.

После того подобную уловку против Викарио многократно использовали в Премьер-лиге уже другие оппоненты «шпор». И «Арсенал» в минувший уик-энд не изобрел ничего нового, когда Бен Уайт также пошел открыто играть против голкипера «Тоттенхэма», не позволяя тому хоть с какой-то относительной свободой перемещаться по собственной вратарской. В итоге Викарио остался на линии, и был абсолютно бессилен, когда Кай Хавертц расстреливал его владения ударом головой практически в упор.

Итальянский голкипер, очевидно, еще не привык, что в АПЛ арбитры позволяют атакующей команде играть против вратарей в столь агрессивной манере. По крайней мере, в марте, когда Викарио попросили прокомментировать подобную манеру арбитража, тот дал понять, что ему остается лишь принимать правила игры, существующие в лиге.

«Полагаю, это отличается от того, с чем мне приходилось сталкиваться в прошлом [в итальянском футболе]. С этим просто, видимо, нужно смириться и попытаться сделать все возможное, чтобы играть эффективнее. Думаю, что судьи работают хорошо, поэтому я не могу жаловаться», – заявлял Викарио.

И вот здесь можно говорить, что Постекоглу и его тренерский штаб банально продолжает наступать на одни и те же грабли. Вызывает недоумение тот факт, что ни один из полевых игроков «Тоттенхэма» не взял на себя задачу обеспечить Викарио бо́льшую защиту, атакуя Уайта. Из этой ситуации напрашивается только один очевидный вывод: никому попросту не было дано указание делать это.

Внимание на происходящем в «Тоттенхэме» при стандартах у ворот «шпор» обратил недавно и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне эксперт на английском телевидении, Гари Невилл.

«Это действительно интересный момент. Сейчас у них нет человека, который бы отвечал за этого игрока, атакующего вратаря. Когда я еще играл, то помню, что лично отвечал за футболиста, выходившего на нашего вратаря. Был ли это ван дер Сар или Шмейхель, но я стоял между ними и противником. То есть в моей ситуации я бы оказался между Уайтом и Викарио, чтобы первый не мог подтолкнуть вратаря, когда мяч пойдет в направлении штрафной площади».

Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

«Сегодня многие команды так уже не поступают, не контролируют игроков, противостоящих вратарям. Но это значит, что в какой-то момент ваш голкипер может оказаться застигнутым врасплох то ли блоком, то ли поздним и незаметным для рефери толчком. Все тренеры понимают, что подобное может произойти. И мяч Хавертца, который находился во вратарской, – это мяч, на который должен был выходить голкипер», – сказал Невилл.

Интересно и то, что на подготовку к дерби против «Арсенала» у Постекоглу и его ассистентов было две недели. За это время «шпоры» так и не посчитали нужным разработать план по устранению опасности от «канониров» при стандартах, а ведь «Арсенал» в текущем сезоне является лучшей командой АПЛ по числу забитых мячей (20) после розыгрышей стандартных положений!

Вывод из этого напрашивается лишь один: несмотря на ряд положительных моментов, которые Постекоглу привнес в игру «Тоттенхэма», у нынешней команды австралийского наставника существует как минимум одна очевидная «слепая зона». Однако Ангелос и его ассистенты пока упорно не желают даже постараться ее устранить, и это обстоятельство выступает явным потолком для их прогресса, как с точки зрения результатов, так и в аспекте общего качества демонстрируемого футбола.