Арсенал без Зинченко удержал победу над Тоттенхэмом в игре с 5 голами

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».

Голами за формальных гостей отличились Букайо Сака (27) и Кай Хаверц (38). На 15-й минуте защитник «шпор» Пьер-Эмиль Хойбьерг оформил автогол, тем самым открыв счет в поединке.

У подопечных Ангелоса Постекоглу забили Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87). Корейский футболист реализовал пенальти в конце встречи.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Благодаря этой победе Микель Артета и компания возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. У «канониров» 80 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 76 пунктов и 2 игры в запасе. 28 апреля «горожане» проведут поединок против «Ноттингем Форест».

В параллельной игре «Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного разгромил «Брайтон» Роберто Де Дзерби 3:0. За «вишен» забили Маркос Сенеси (13), Энес Унал (52) и Джастин Клюйверт (87). Забарный пропустил встречу из-за болезни.

АПЛ 2023/24. 35-й тур. 28 апреля

Тоттенхэм – Арсенал – 2:3

Голы: Ромеро, 64, Сон Хын Мин, 87 (пен.) – Хойбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Хаверц, 38

Борнмут – Брайтон – 3:0

Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

Таблица АПЛ 2023/24

A BIG WIN ON THE ROAD ❤️ pic.twitter.com/RbaCBtvaqe

Three more points mean we SMASH our record @premierleague points tally ✊ pic.twitter.com/Qv9RlfWEVZ