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Борнмут
28.04.2024 16:00 – FT 3 : 0
Брайтон
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Англия
28 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:14
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Арсенал без Зинченко удержал победу над Тоттенхэмом в игре с 5 голами

В параллельном поединке «Борнмут» выиграл у «Брайтона» со счетом 3:0

28 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:14
1330
0
Арсенал без Зинченко удержал победу над Тоттенхэмом в игре с 5 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».

Голами за формальных гостей отличились Букайо Сака (27) и Кай Хаверц (38). На 15-й минуте защитник «шпор» Пьер-Эмиль Хойбьерг оформил автогол, тем самым открыв счет в поединке.

У подопечных Ангелоса Постекоглу забили Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87). Корейский футболист реализовал пенальти в конце встречи.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Благодаря этой победе Микель Артета и компания возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. У «канониров» 80 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 76 пунктов и 2 игры в запасе. 28 апреля «горожане» проведут поединок против «Ноттингем Форест».

В параллельной игре «Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного разгромил «Брайтон» Роберто Де Дзерби 3:0. За «вишен» забили Маркос Сенеси (13), Энес Унал (52) и Джастин Клюйверт (87). Забарный пропустил встречу из-за болезни.

АПЛ 2023/24. 35-й тур. 28 апреля

Тоттенхэм – Арсенал – 2:3

Голы: Ромеро, 64, Сон Хын Мин, 87 (пен.) – Хойбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Хаверц, 38

Борнмут – Брайтон – 3:0

Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 35 25 5 5 85 - 28 80
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 33 18 6 9 67 - 52 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 33 13 9 11 63 - 59 48
10 Борнмут 35 13 9 13 52 - 60 48
11 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
12 Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 35 12 8 15 37 - 48 36
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица
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Пьер-Эмиль Хойбьерг пенальти автогол Сон Хын Мин Кристиан Ромеро Букайо Сака Кай Хаверц Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Брайтон Маркос Сенеси Джастин Клюйверт Энес Унал Илья Забарный Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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