Арсенал без Зинченко удержал победу над Тоттенхэмом в игре с 5 голами
В параллельном поединке «Борнмут» выиграл у «Брайтона» со счетом 3:0
28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».
Голами за формальных гостей отличились Букайо Сака (27) и Кай Хаверц (38). На 15-й минуте защитник «шпор» Пьер-Эмиль Хойбьерг оформил автогол, тем самым открыв счет в поединке.
У подопечных Ангелоса Постекоглу забили Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87). Корейский футболист реализовал пенальти в конце встречи.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.
Благодаря этой победе Микель Артета и компания возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. У «канониров» 80 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 76 пунктов и 2 игры в запасе. 28 апреля «горожане» проведут поединок против «Ноттингем Форест».
В параллельной игре «Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного разгромил «Брайтон» Роберто Де Дзерби 3:0. За «вишен» забили Маркос Сенеси (13), Энес Унал (52) и Джастин Клюйверт (87). Забарный пропустил встречу из-за болезни.
АПЛ 2023/24. 35-й тур. 28 апреля
Тоттенхэм – Арсенал – 2:3
Голы: Ромеро, 64, Сон Хын Мин, 87 (пен.) – Хойбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Хаверц, 38
Борнмут – Брайтон – 3:0
Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52 - 60
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48 - 77
|25
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
Defeat at @SpursStadium. pic.twitter.com/L06eFT3SqE— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 28, 2024
A BIG WIN ON THE ROAD ❤️ pic.twitter.com/RbaCBtvaqe— Arsenal (@Arsenal) April 28, 2024
Three more points mean we SMASH our record @premierleague points tally ✊ pic.twitter.com/Qv9RlfWEVZ— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 28, 2024
FT: Defeat at Bournemouth.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2024
[3-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/SCG0d46LED
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