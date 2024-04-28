Тоттенхэм – Арсенал – 2:3. Как Артета и Ко чуть не отдали матч. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ 2023/24
28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».
Голами за формальных гостей отличились Букайо Сака (27) и Кай Хаверц (38). На 15-й минуте защитник «шпор» Пьер-Эмиль Хойбьерг оформил автогол, тем самым открыв счет в поединке.
У подопечных Ангелоса Постекоглу забили Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87). Корейский футболист реализовал пенальти в конце встречи.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.
АПЛ 2023/24. 35-й тур. 28 апреля
Тоттенхэм – Арсенал – 2:3
Голы: Ромеро, 64, Сон Хын Мин, 87 (пен.) – Хойбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Хаверц, 38
Видео голов и обзор матча:
События матча
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