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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
28.04.2024 16:00 – FT 2 : 3
Арсенал
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Англия
28 апреля 2024, 21:33 |
542
1

Тоттенхэм – Арсенал – 2:3. Как Артета и Ко чуть не отдали матч. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ 2023/24

28 апреля 2024, 21:33 |
542
1
Тоттенхэм – Арсенал – 2:3. Как Артета и Ко чуть не отдали матч. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».

Голами за формальных гостей отличились Букайо Сака (27) и Кай Хаверц (38). На 15-й минуте защитник «шпор» Пьер-Эмиль Хойбьерг оформил автогол, тем самым открыв счет в поединке.

У подопечных Ангелоса Постекоглу забили Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87). Корейский футболист реализовал пенальти в конце встречи.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

АПЛ 2023/24. 35-й тур. 28 апреля

Тоттенхэм – Арсенал – 2:3

Голы: Ромеро, 64, Сон Хын Мин, 87 (пен.) – Хойбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Хаверц, 38

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
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Арсенал Лондон Тоттенхэм Тоттенхэм - Арсенал видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пенальти автогол Сон Хын Мин Кристиан Ромеро Пьер-Эмиль Хойбьерг Букайо Сака Кай Хаверц Микель Артета Ангелос Постекоглу Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Ну якби так відбулось читай чемпіонство втрачене, хоча по суті воно і так напевно втрачене. Якщо Сіті і втратить два пункти на якісь нічиї, то при однакових рівних умовах арсенал тоді переможе, бо краща різниця мячів і особистих зустрічей. Але чи може лондонський клуб на це розраховувати, і не втратити ще більше в своїх матчах.
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