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Англия
28 апреля 2024, 09:52 |
296
0

Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ

28 апреля 2024, 09:52 |
296
0
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Тоттенхэм – Арсенал

Тоттенхэм Хотспур

Команда в прошлом году потеряла сначала место в зоне еврокубках (и это после четвертого места в 2022-м), а потом и Харри Кейна. Но при этом от Постекоглу требовали возвращения в Лигу чемпионов уже по итогам нынешнего розыгрыша. При том, что быстро определились 3 явных лидера, оставалось только выиграть спор у всех остальных за последнее вакантное, 4-е место. Прежде всего, у Астон Виллы, и ту даже весной и в очном поединке громили, и обгоняли. Но осечек тоже хватает: 0:3 от Фулхэма, 0:4 от Ньюкасла. Что же, как раз после неудачи с сороками была долгая, в 2 недели, пауза, во время которой Сон и компания целенаправленно готовились именно к этому, ключевому по многим параметрам, поединку. Лишь бы не перегорели за этот отрезок.

Арсенал

Клуб потерпел несколько серьезных неудач в середине весны - вот уж традиционно непростое время для подопечных Микеля Артеты. Возвращение в Лигу чемпионов закончилось на стадии четвертьфинала - выиграв группу и выбив по пенальти Порту, англичане встретились с Баварией, и немцы снова выступили непреодолимым барьером, пусть и забили на 1 гол за 180 минут больше. А между поединками с рекордмайстерами из Германии были 0:2 от Астон Виллы - а ведь, выиграв, было бы единоличное лидерство. Впрочем, нужно отдать должное коллективу: на этот раз он не дрогнул. Наоборот, уверенно обыграл Вулверхэмптон, ну а Челси и вовсе разгромил 5:0 с дублями Хаверца и Уайта.

Статистика личных встреч

Это одно из самых горячих дерби не только Лондона, но и Британии. В прошлом сезоне его выиграл дважды Артета. Но в сентябре на поле канониров закончили 2:2.

Прогноз

GGBET симпатизирует гостям. Но это дерби, причем самое принципиальное в Лондоне (не только Северном), да и в Англии в целом, и выложатся обе стороны. Ставим на итоговый тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,727).

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Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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