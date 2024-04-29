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29 апреля 2024, 02:01 |
85
0

АРТЕТА: «На стадионе Тоттенхэма сложно играть. Я доволен победой»

Испанец рад, что его игроки сумели отстоять победу

29 апреля 2024, 02:01 |
85
0
АРТЕТА: «На стадионе Тоттенхэма сложно играть. Я доволен победой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над принципиальным соперником «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 35-го тура АПЛ.

«На этом стадионе очень сложно играть. Невероятная атмосфера, отличная команда.

Мы действовали суперэффективно в первом тайме, по-настоящему организованно. Второй тайм тоже начали хорошо, полностью контролировали игру, могли забить четвертый гол. Потом произошла индивидуальная ошибка, и можно было почувствовать, что игра ожила. С этого момента нужно управлять игрой и иногда рассчитывать на каплю удачи.

Мы пропустили второй мяч, снова в результате не вполне обычной ошибки. А затем оставалось молиться! И оборонять свою штрафную. Соперник бросил вперед все силы. Ромеро играл как нападающий на протяжении последних 25 или 30 минут, произойти могло что угодно.

Чтобы добиваться больших побед, надо проходить через такие моменты. Я очень доволен, сегодня есть чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков. Надеюсь, они насладятся прекрасным вечером», – сказал Микель Артета.

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Микель Артета Арсенал Лондон Тоттенхэм Тоттенхэм - Арсенал Английская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: BBC
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