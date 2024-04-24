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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
28.04.2024 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2024, 11:34 |
80
0

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля в 16:00 матч чемпионата Англии

24 апреля 2024, 11:34 |
80
0
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Арсенал
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Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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