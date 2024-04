Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брайтон».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный не попал в заявку на этот поединок, что произошло с ним впервые в сезоне.

Официальной информации от «Борнмута» относительно отсутствия 21-летнего футболиста еще нет, но журналист Крис Темпл утверждает, что причиной непопадания Забарного в заявку на матч с «Брайтоном» является болезнь.

Начало поединка «Борнмут» – «Брайтон» запланировано в 16:00 по киевскому времени.

🍒 Illya Zabarnyi ill. Loses his ever-present record. Ünal makes first PL start also. #afcb