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Англия
28 апреля 2024, 15:32 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:33
915
2

Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута

Украинский защитник заболел

28 апреля 2024, 15:32 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:33
915
2
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брайтон».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный не попал в заявку на этот поединок, что произошло с ним впервые в сезоне.

Официальной информации от «Борнмута» относительно отсутствия 21-летнего футболиста еще нет, но журналист Крис Темпл утверждает, что причиной непопадания Забарного в заявку на матч с «Брайтоном» является болезнь.

Начало поединка «Борнмут» – «Брайтон» запланировано в 16:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный болезнь
Дмитро Вербинський Источник: Twitter
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CheMP
здоровья этому парубку
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umnuy2
спирт уа зглазили своей статьёй о том что не пропустил ни минуты
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-3
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