Англия27 января 2025, 20:33 |
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У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» на правах аренды
27 января 2025, 20:33 |
2133
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Украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» Сплит на правах аренды.
По информации источника, причиной перехода стал конфликт Русина с президентом «Сандерленда». Русин постоянно поддерживал Украину, это не понравилось президенту «черных котов», который лоялен к россиянам. Об этом конфликте Русин лично рассказал своему близкому окружению.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Русина в 1.5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Назарий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.
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Футбол
Но история скорее всего выдумана Назарием, чтобы оправдать свое фиаско в Сандерленде. Трудно поверить что его купили в качестве русофила, а потом разочаровались. Или что президент давал указания тренеру не ставить в основу хорошо себя проявившего игрока.