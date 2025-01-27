У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел

Украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» Сплит на правах аренды.

По информации источника, причиной перехода стал конфликт Русина с президентом «Сандерленда». Русин постоянно поддерживал Украину, это не понравилось президенту «черных котов», который лоялен к россиянам. Об этом конфликте Русин лично рассказал своему близкому окружению.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Русина в 1.5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Назарий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.