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  4. У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Англия
27 января 2025, 20:33 |
2133
2

У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел

Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» на правах аренды

27 января 2025, 20:33 |
2133
2
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» Сплит на правах аренды.

По информации источника, причиной перехода стал конфликт Русина с президентом «Сандерленда». Русин постоянно поддерживал Украину, это не понравилось президенту «черных котов», который лоялен к россиянам. Об этом конфликте Русин лично рассказал своему близкому окружению.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Русина в 1.5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Назарий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.

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Назарий Русин Хайдук Сплит Сандерленд Чемпионшип российско-украинская война Игорь Цыганык
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Андрій Шевченко
Потрібно було ще обіссяти ту кацапню не миту
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Gargantua81
совладелец Кирилл Дрейфус. Его мать русская, которая вышла замуж за французского милииардера и потом унаследовала его состояние. 
Но история скорее всего выдумана Назарием, чтобы оправдать свое фиаско в Сандерленде. Трудно поверить что его купили в качестве русофила, а потом разочаровались. Или что президент давал указания тренеру не ставить в основу хорошо себя проявившего игрока.
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