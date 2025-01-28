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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 января 2025, 20:31 |
803
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов

Команда рискует не выйти в плей-офф

28 января 2025, 20:31 |
803
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

29 января состоится матч последнего тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на своем поле сыграет против Брюгге.

Для манчестерской команды это ключевой поединок: Сити сенсационно находится вне топ-24 и рискует остаться без плей-офф ЛЧ. У команды 8 очков, тогда как у соперника 11 пунктов. Горожане не выигрывают уже 4-й матч к ряду в Лиге Чемпионов, сыграв лишь однажды вничью с нидерландским Фейеноордом.

Ситуацию оценил наставник Жузеп Гвардиола.

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Манчестер Сити Брюгге Жузеп Гвардиола Лига чемпионов видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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