ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов

29 января состоится матч последнего тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на своем поле сыграет против Брюгге.

Для манчестерской команды это ключевой поединок: Сити сенсационно находится вне топ-24 и рискует остаться без плей-офф ЛЧ. У команды 8 очков, тогда как у соперника 11 пунктов. Горожане не выигрывают уже 4-й матч к ряду в Лиге Чемпионов, сыграв лишь однажды вничью с нидерландским Фейеноордом.

Ситуацию оценил наставник Жузеп Гвардиола.

Смотрите новое видео на канале Sport.ua