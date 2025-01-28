ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Команда рискует не выйти в плей-офф
29 января состоится матч последнего тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на своем поле сыграет против Брюгге.
Для манчестерской команды это ключевой поединок: Сити сенсационно находится вне топ-24 и рискует остаться без плей-офф ЛЧ. У команды 8 очков, тогда как у соперника 11 пунктов. Горожане не выигрывают уже 4-й матч к ряду в Лиге Чемпионов, сыграв лишь однажды вничью с нидерландским Фейеноордом.
Ситуацию оценил наставник Жузеп Гвардиола.
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