Тренер, выигравший Лигу чемпионов может трудоустроиться в Бразилии
Рафаэль Бенитес провел переговоры с Ботафого
64-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес может стать главным тренером бразильского клуба «Ботафого».
Как сообщает издание As, руководство клуба уже провело переговоры с наставником и предложило ему контракт.
Отмечается, что Бенитес приступит к работе в феврале.
Последним местом работы испанского специалиста была «Сельта», которую он покинул летом 2024 года.
Рафаэль Бенитес тренировал много именитых клубов. В его карьере такие команды, как: «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» Мадрид.
Среди достижений испанского тренера – победы в Лиге чемпионов («Ливерпуль»), Кубке УЕФА («Валенсия»), Суперкубке УЕФА («Ливерпуль»).
Ранее стало известно, что звездный футболист Неймар возвращается в бразильский «Сантос».
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