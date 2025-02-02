Трансфером украинца в АПЛ занимается агент Криштиану Роналду
Жорже Мендеш помогает совершить переход Владимира Бражко из «Динамо» в «Вулвергемптон»
Английский «Вулверхэмптон», как стало известно 1 февраля 2025 года, ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.
По информации ТаТоТаке, в переговорном процессе между клубами участвует не только агентство, представляющее интересы 22-летнего футболиста, но и один из самых влиятельных агентов мира Жорже Мендеш, одним из клиентов которого является легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.
Отмечается, что пока боссы клубов не могут достичь договоренности по переходу, но переговоры продолжаются.
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
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