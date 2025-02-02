«Большой спрос». Дебютант сборной Украины может покинуть Полесье
Александр Назаренко может уйти из УПЛ уже зимой
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что лидер «волков» Александр Назаренко действительно может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
–«Полесье» пополнило несколько игроков в трансферное окно. Достиг ли клуб всех трансферных целей? Возможны ли еще подписания?
– Наша будущая работа на трансферном рынке зависит от того, как будет развиваться ситуация с Александром Назаренко. Сейчас на него большой спрос. Клуб рассматривает серьезные предложения. Если достигнем договоренностей с одним из претендентов, тогда у нас освободится позиция левого вингера. Соответственно мы сделаем все возможное, чтобы уже в это трансферное окно заполнить вакантное звено качественным футболистом. Поэтому новые приобретения возможны, – сказал Буткевич.
Ранее сообщалось, что Александр Назаренко может перейти в турецкий «Трабзонспор», где уже выступает несколько украинских игроков.
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