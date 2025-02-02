Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Большой спрос». Дебютант сборной Украины может покинуть Полесье
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 11:34 | Обновлено 02 февраля 2025, 11:35
1442
2

«Большой спрос». Дебютант сборной Украины может покинуть Полесье

Александр Назаренко может уйти из УПЛ уже зимой

02 февраля 2025, 11:34 | Обновлено 02 февраля 2025, 11:35
1442
2
«Большой спрос». Дебютант сборной Украины может покинуть Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что лидер «волков» Александр Назаренко действительно может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

–«Полесье» пополнило несколько игроков в трансферное окно. Достиг ли клуб всех трансферных целей? Возможны ли еще подписания?

– Наша будущая работа на трансферном рынке зависит от того, как будет развиваться ситуация с Александром Назаренко. Сейчас на него большой спрос. Клуб рассматривает серьезные предложения. Если достигнем договоренностей с одним из претендентов, тогда у нас освободится позиция левого вингера. Соответственно мы сделаем все возможное, чтобы уже в это трансферное окно заполнить вакантное звено качественным футболистом. Поэтому новые приобретения возможны, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Александр Назаренко может перейти в турецкий «Трабзонспор», где уже выступает несколько украинских игроков.

По теме:
Рекорд Трабзонспора. Источник назвал сумму трансфера игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с Диего, подтвердив уход бразильца
Буткевич прокомментировал скандальную ситуацию с паспортом Макуана
Александр Назаренко (футболист) трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Футбол | 01 февраля 2025, 20:52 6
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире

Эдвин ван дер Сар высказался о Дмитрии Ризныке

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2025, 19:33 50
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02.02.2025, 11:33
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Футбол | 01.02.2025, 14:40
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяются лидерами
Баскетбол | 02.02.2025, 09:40
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяются лидерами
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяются лидерами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NadalKing
Логічним був би перехід в Шахту замість Зубкова..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 3
Бокс
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
01.02.2025, 12:36 2
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем