«Большой спрос». Дебютант сборной Украины может покинуть Полесье

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что лидер «волков» Александр Назаренко действительно может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

–«Полесье» пополнило несколько игроков в трансферное окно. Достиг ли клуб всех трансферных целей? Возможны ли еще подписания?

– Наша будущая работа на трансферном рынке зависит от того, как будет развиваться ситуация с Александром Назаренко. Сейчас на него большой спрос. Клуб рассматривает серьезные предложения. Если достигнем договоренностей с одним из претендентов, тогда у нас освободится позиция левого вингера. Соответственно мы сделаем все возможное, чтобы уже в это трансферное окно заполнить вакантное звено качественным футболистом. Поэтому новые приобретения возможны, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Александр Назаренко может перейти в турецкий «Трабзонспор», где уже выступает несколько украинских игроков.