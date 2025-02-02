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Товарищеские матчи
Верес
02.02.2025 12:00 – 33 0 : 0
Единство Биело-Поле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:29
54
0

Верес проводит спарринг против клуба Единство Биело-Поле. Стартовые составы

1 февраля в 12:00 проходит товарищеский матч в Турции

02 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:29
54
0
Верес проводит спарринг против клуба Единство Биело-Поле. Стартовые составы
ФК Верес Ровно

Клуб Верес Ровно проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб Единство Биело-Поле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч ровенской команды запланирован на 2 февраля в 12:00.

Трансляция поединка проводится на клубном телеканале, исключительно для спонсоров клуба.

Анонс матча и стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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