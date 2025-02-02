02.02.2025 12:00 – 33’ 0 : 0
Украина. Премьер лига02 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:29
54
0
Верес проводит спарринг против клуба Единство Биело-Поле. Стартовые составы
1 февраля в 12:00 проходит товарищеский матч в Турции
02 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:29
54
0
Клуб Верес Ровно проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб Единство Биело-Поле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч ровенской команды запланирован на 2 февраля в 12:00.
Трансляция поединка проводится на клубном телеканале, исключительно для спонсоров клуба.
Анонс матча и стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2025, 09:22 4
«Астон Вилла» возьмет форварда в аренду с правом выкупа
Футбол | 01 февраля 2025, 17:52 0
Экс-наставник мерсисайдцев высказался о Стивене Джеррарде
MMA | 01.02.2025, 21:20
Теннис | 01.02.2025, 16:00
Футбол | 02.02.2025, 11:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2025, 17:34 14
Бокс
01.02.2025, 09:51
01.02.2025, 08:00 31
01.02.2025, 14:40 114
31.01.2025, 08:01 3
01.02.2025, 12:36 2
31.01.2025, 13:10