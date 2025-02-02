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Верес
02.02.2025 12:00 – FT 3 : 0
Единство Биело-Поле
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 02 февраля 2025, 23:04
121
0

Коуч Герасимюк забил в 38 лет. Верес с голом Харатина выиграл в Турции

Команда из Ровно переиграла черногорский клуб Единство

02 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 02 февраля 2025, 23:04
121
0
Коуч Герасимюк забил в 38 лет. Верес с голом Харатина выиграл в Турции
ФК Верес

Граючи значну частину зустрічі абсолютно експериментальним складом, рівненський Верес зумів впевнено обіграти чорногорський клуб Єдинство (3:0).

Суперником рівненського Вереса у четвертому спарингу турецького збору став один із аутсайдерів елітного дивізіону чемпіонату Чорногорії – Єдинство. Зважаючи на те, що наступного дня на рівнян чекає інший контрольний поєдинок (проти північномакедонського Шкупі) цього разу Олег Шандрук зіграв максимально експериментальним складом.

Номінальний фланговий оборонець Михайло Протасевич зіграв на правому краю атаки, Ігор Харатін – у центрі захисту, Віталій Дахновський – на вістрі. А у центрі поля знову у всій красі себе проявив 38-річний асистент головного тренера Олег Герасим'юк, який кар'єру гравця завершив декілька років тому.

Перший у матчі момент створили чорногорці. Жарко Корач опинився сам на сам із Богданом Когутом і намагався перекинути голкіпера. Але страж воріт прочитав наміри суперника.

Потім ініціативу перехопили рівняни. Після кутового справа небезпечний удар Максима Сміяна заблокували захисники Єдинства. А потім Верес забив. Цього разу Максим Сміян виступив в ролі асистента. Його прострільну передачу з флангу не встиг замкнути Ігор Воробʼяк, але захисник Єдинства, зігравши на випередження, відправив мʼяча у сітку власних воріт – 1:0. Щоправда, автогол гравця чорногорського клубу українські глядачі не побачили через проблеми з інтернетом на стадіоні у Сіде.

Другий тайм знову запам'ятався кількома сейвами спершу Богдана Когута, а потім Андрія Кожухаря, потасовкою між гравцями обох команд після фолу проти Віталія Дахновського та ще двома забитими м'ячами.

Спершу Ігор Харатін забив свій перший гол за Верес після розіграшу рівнянами кутового на лівому фланзі. А перед самим фінальним свистком Олег Герасим'юк ефектним ударом лівою з розвороту поставив крапку в грі після навісу Руслана Степанюка справа і скидки від Євгенія Шевченка.

Верес переміг Єдинство (3:0), далі 3 лютого рівняни зіграють з македонською командою Шкупі.

Товариський матч. 2 лютого 2025 року, Сіде, Туреччина

Верес Рівне (Україна) – Єдинство (Чорногорія) – 3:0 (1:0)

Голи: автогол, 36, Харатін, 83, Герасим'юк, 89.

Верес: Когут (Кожухар, 60) – Данніков (Куція, 60), Чечер (Харатін, 46), Козубенко (Вовченко, 46), Сміян (Шевченко, 60), Кучеров (Кльоц, 60), Баран (Козубенко, 75), Протасевич (Герасим'юк, 60), Нонго (Степанюк, 60), Вороб'як (Дахновський, 46), Гайдучик (Шарай, 46).

Головний тренер: Олег Шандрук.

Єдинство: Аковіч – Чвійовіч, Пересевіч, Ніколіч, Счепановіч, Ковачевіч, Чепіч, Богдановіч, Коліч, Брандао, Корач.

Головний тренер: Сеяд Бабача.

Фотогалерея

Підсумок матчу

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Олег Герасимюк Игорь Харатин автогол
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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