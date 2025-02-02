02.02.2025 12:00 – 33’ 1 : 1
Украина. Премьер лига02 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:19
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Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
02 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:19
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Штурм» Грац.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 2 февраля в 12:00
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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