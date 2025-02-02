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Товарищеские матчи
Рух Львов
02.02.2025 12:00 – 33 1 : 1
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:19
78
0

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

02 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:19
78
0
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Штурм» Грац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 2 февраля в 12:00

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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