Рух – Штурм Грац – 3:2. Победили резервистов. Видео голов и обзор

«Рух» сыграл пятый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Штурм».

Австрийцы выставили на матч второй состав. Не смотря на это, «Штурм» открыл счет уже на 1-й минуте матча. Игроки «Руха» быстро пришли в себя и на 7-й минуте Андрей Столярчук сравнял счет. Дальше «желто-черные» активнее владели мячом, а самый опасный момент возник в конце первого тайма, когда Василий Рунич увидел, что голкипер вышел из ворот, но после дальнего удара игрока «Руха» мяч пролетел мимо.

В начале второго тайма у «желто-черных» было несколько возможностей забить гол. В частности, Артур Ременяк головой замыкал подачу с углового, но пробил мимо ворот. Через мгновение после розыгрыша другого стандарта по воротам пробивал уже Алексей Пискун – эту попытку заблокировали защитники австрийской команды.

А на 52-й минуте львовяне повели в счете: Андрей Китела отдал пас на Рунича и Василий мощным выстрелом под перекладину отправил мяч в сетку ворот. Игроки «Руха» создали еще один опасный момент, завершившийся эффектным точным ударом в исполнении Мухаммада Джурабаева. «Штурм» ответил своим красивым голом, забитым Форобоско.

Товарищеский матч. 2 февраля. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» II (Грац, Австрия) – 3:2

Голы: Столярчук, 7, Рунич, 52, Джурабаев, 63 – Беганович, 1, Форобоско, 82.

«Рух»: Герета, Китела, Фицик (Пискун, 46), Холод, Слюбик, Ременяк, Эдсон (Джурабаев, 62), Рябов (Пастух, 46), Столярчук (Кирикович, 46), Рунич (Калинец, 66), Клайвер.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча