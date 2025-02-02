Пять голов в матче. Львовский Рух нанес поражение участнику Лиги чемпионов

П'ятий спаринг на зборах у Словенії львівський «Рух» зіграв проти «Штурма» із Граца, який був представлений резервним складом.

Рух здобув перемогу з рахунком 3:2 над клубом-участником Ліги чемпіонів. Голами у складі львів'ян відзначились Андрій Столярчук, Василь Руніч та Мухаммад Джурабаєв.

Австрійці відкрили рахунок вже на 1-й хвилині поєдинку зусиллями Бегановича. Втім «рухівці» швидко оговтались і на 7-ій хвилині Андрій Столярчук зрівняв рахунок у матчі. Далі «жовто-чорні» активніше володіли м'ячем, а найнебезпечніший момент виник наприкінці першого тайму, коли Василь Руніч побачив, що голкіпер вийшов з воріт, але після дальнього удару гравця «Руху» м'яч пролетів повз площину.

На початку другого тайму «жовто-чорні» мали кілька нагод, аби забити гол. Зокрема Артур Ременяк головою замикав подачу з кутового, втім пробив повз ворота. За мить після розіграшу іншого стандарту по воротах бив вже Олексій Піскун – цю спробу заблокували захисники австрійської команди.

А на 52-й хвилині львів'яни повели у рахунку: Андрій Кітела віддав пас на Руніча, і Василь потужним пострілом під поперечину відправив м'яч у сітку воріт. Згодом «рухівці» створили ще один небезпечний момент, який завершився ефектним точним ударом злету у виконанні Мухаммада Джурабаєва. «Штурм» II відповів своїм красивим голом, який забив Форобоско.

У підсумку, зафіксована перемога «Руху» з рахунком 3:2. Наступний спаринг львів'яни зіграють 6 лютого з австрійським «Амштеттеном».

Товариський матч. 2 лютого 2025 року. Чатеж (Словенія)

Рух Львів (Україна) – Штурм II Грац (Австрія) – 3:2 (1:1)

Голи: Столярчук, 7, Руніч, 52, Джурабаєв, 63 – Беганович, 1, Форобоско, 82

Рух: Герета, Кітела, Фіцик (Піскун, 46), Холод, Слюбик, Ременяк, Едсон (Джурабаєв, 62), Рябов (Пастух, 46), Столярчук (Кирикович, 46), Руніч (Калінець, 66), Клайвер

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

Підсумок матчу