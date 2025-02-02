Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Слога Добой.

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Товарищеский матч запланирован на 2 февраля в 10:00 в Турции.

Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча