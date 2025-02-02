02.02.2025 10:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига02 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:06
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Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
02 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:06
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Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Слога Добой.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 2 февраля в 10:00 в Турции.
Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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