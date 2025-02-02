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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
02.02.2025 10:00 – FT 0 : 1
Слога Добой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:06
46
0

Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

02 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:06
46
0
Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Слога Добой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 2 февраля в 10:00 в Турции.

Колос – Слога Добой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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