Два матча за день. Колос проиграл спарринг в Турции боснийской команде

Зранку в неділю, 2 лютого, Колос із Ковалівки провів свій перший з двох запланованих у цей день контрольних поєдинків.

Суперниками були футболісти боснійської команди Cлога Добой. Ковалівська команда мінімально поступилися з рахунком 0:1.

Боснійці забили після вдалого пресингу. На 35-й хвилині під тиском помилився молодий захисник Владислав Шершень, і опоненти цим шансом скористалися.

2 лютого о 16:00 за київським часом Колос проведе другий недільний спаринг – проти чорногорської команди Петровац.

Товариський матч. Туреччина, 2 лютого

Колос Ковалівка (Україна) – Слога Добой (Боснія і Герцеговина) - 0:1

Гол: Беньямін Татар, 35

Колос (старт): Мисак - Шершень, Поправка, ГНП, Бойко, Криворучко, Демченко, ГНП, Алефіренко, Безручук, Третьяков

На 60-й хвилині на заміну вийшли: Бондаренко, Козік, Владою, Цуріков, Оріховський, Гагнідзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк

Відеозапис матчу