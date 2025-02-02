Два матча за день. Колос проиграл спарринг в Турции боснийской команде
В игре с командой Слога Добой ошибся защитник Владислав Шершень
Зранку в неділю, 2 лютого, Колос із Ковалівки провів свій перший з двох запланованих у цей день контрольних поєдинків.
Суперниками були футболісти боснійської команди Cлога Добой. Ковалівська команда мінімально поступилися з рахунком 0:1.
Боснійці забили після вдалого пресингу. На 35-й хвилині під тиском помилився молодий захисник Владислав Шершень, і опоненти цим шансом скористалися.
2 лютого о 16:00 за київським часом Колос проведе другий недільний спаринг – проти чорногорської команди Петровац.
Товариський матч. Туреччина, 2 лютого
Колос Ковалівка (Україна) – Слога Добой (Боснія і Герцеговина) - 0:1
Гол: Беньямін Татар, 35
Колос (старт): Мисак - Шершень, Поправка, ГНП, Бойко, Криворучко, Демченко, ГНП, Алефіренко, Безручук, Третьяков
На 60-й хвилині на заміну вийшли: Бондаренко, Козік, Владою, Цуріков, Оріховський, Гагнідзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк
Відеозапис матчу
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