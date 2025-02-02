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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
02.02.2025 10:00 – FT 0 : 1
Слога Добой
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 13:37 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:48
54
0

Два матча за день. Колос проиграл спарринг в Турции боснийской команде

В игре с командой Слога Добой ошибся защитник Владислав Шершень

02 февраля 2025, 13:37 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:48
54
0
Два матча за день. Колос проиграл спарринг в Турции боснийской команде
ФК Колос Ковалевка

Зранку в неділю, 2 лютого, Колос із Ковалівки провів свій перший з двох запланованих у цей день контрольних поєдинків.

Суперниками були футболісти боснійської команди Cлога Добой. Ковалівська команда мінімально поступилися з рахунком 0:1.

Боснійці забили після вдалого пресингу. На 35-й хвилині під тиском помилився молодий захисник Владислав Шершень, і опоненти цим шансом скористалися.

2 лютого о 16:00 за київським часом Колос проведе другий недільний спаринг – проти чорногорської команди Петровац.

Товариський матч. Туреччина, 2 лютого

Колос Ковалівка (Україна) – Слога Добой (Боснія і Герцеговина) - 0:1

Гол: Беньямін Татар, 35

Колос (старт): Мисак - Шершень, Поправка, ГНП, Бойко, Криворучко, Демченко, ГНП, Алефіренко, Безручук, Третьяков

На 60-й хвилині на заміну вийшли: Бондаренко, Козік, Владою, Цуріков, Оріховський, Гагнідзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк

Відеозапис матчу

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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