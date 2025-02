ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм перехватил игрока у клуба АПЛ, охотящегося на Бражко

Австрийский защитник Кевин Дансо официально стал игроком лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщила клубная пресс-служба «шпор».

О сроке контракта и финансовых составляющих личного соглашения игрока с лондонским клубом не сообщается. Кевин перебрался в Англию из французского «Ланса».

Дансо уже играл в Англии. В сезоне 2019/20 он на правах аренды выступал за «Саутгемптон». «Тоттенхэм» перехватил защитника у «Вулверхэмптона», где в воскресенье он должен был пройти медосмотр.

В нынешнем сезоне защитник национальной сборной Австрии Кевин Дансо сыграл в 14-ти матчах за «Ланс», в которых получил 4 желтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» намерен подписать полузащитника национальной сборной Украины Владимира Бражко к закрытию зимнего трансферного окна. Клуб уже сделал официальное предложение киевскому «Динамо».

We are delighted to announce the signing of Kevin Danso on loan from Ligue 1 side RC Lens, subject to international clearance and work permit ✍️