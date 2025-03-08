Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Грилиш может перейти в «Интер»
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже летом может сменить клуб.
По информации TodoFichajes, Джека Грилиша, который в 2021 году перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба, хочет приобрести миланский «Интер».
Итальянский гранд готов летом предложить «горожанам» 50-60 миллионов евро за английского вингера. «Манчестер Сити» открыт для трансфера, ведь наставник клуба Жузеп Гвардиола больше не рассчитывает на футболиста.
В этом сезоне Грилиш провел 26 матчей и забил два гола.
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