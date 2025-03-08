Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Англия
08 марта 2025, 18:42 |
3189
5

Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб

Грилиш может перейти в «Интер»

08 марта 2025, 18:42 |
3189
5
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже летом может сменить клуб.

По информации TodoFichajes, Джека Грилиша, который в 2021 году перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба, хочет приобрести миланский «Интер».

Итальянский гранд готов летом предложить «горожанам» 50-60 миллионов евро за английского вингера. «Манчестер Сити» открыт для трансфера, ведь наставник клуба Жузеп Гвардиола больше не рассчитывает на футболиста.

В этом сезоне Грилиш провел 26 матчей и забил два гола.

По теме:
Гвардиола рассказал, из-за чего Ман Сити сенсационно проиграл в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
Впереди еще 10 туров. Гвардиола уже повторил свой антирекорд в Ман Сити
Джек Грилиш трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Интер Милан Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2025, 06:31 13
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США

Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
Футбол | 08 марта 2025, 19:00 0
Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ

«Красные» победили «Саутгемптон»

Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
Футбол | 08.03.2025, 14:48
Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Бокс | 08.03.2025, 09:07
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та пох де бухать
Ответить
+1
VovanSidorovi4
Милан отличный город.
Надо бежать с этого болота в Манчестере.
Ответить
+1
Saar
Нах цей алкаш Інтеру!??????
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
Нормальний трансфер. "Інтер" так і ЛЧ зможе виграти.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 11
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 2
Футбол
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 5
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 135
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 1
Бокс
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем