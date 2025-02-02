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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 12:57 |
605
1

Один из лидеров Руха восстановился после травмы

Команда из Львова определяется с легионерами

02 февраля 2025, 12:57 |
605
1
Один из лидеров Руха восстановился после травмы
ФК Рух. Денис Пидгурский

Как стало известно Sport.ua, один из ведущих игроков «Руха» Денис Пидгурский уже вернулся в строй и сможет принять участие в февральских контрольных матчах львовян на этапе подготовки в Словении.

Между тем также стало известно, что на следующей неделе клубное руководство и тренерский штаб «желто-черных» должны определиться с еще двумя потенциальными новичками-легионерами. Сейчас в расположении «Руха» на просмотре находятся гамбиец Аласана Йираджанг из словацкого клуба «Железиарне» (он уже успел отметиться забитыми голами в контрольном матче), и киргиз Бекназ Алмазбеков из косовского «Ллапи», куда он перешел после системы турецкого «Галатасарая».

Ранее мы сообщали, что «Рух» сыграл очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды был австрийский клуб «Грацер».

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Денис Пидгурский Рух Львов трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Алмазбеков ні про що, а от Їраджанг дуже класним трансфером може стати.
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