Один из лидеров Руха восстановился после травмы
Команда из Львова определяется с легионерами
Как стало известно Sport.ua, один из ведущих игроков «Руха» Денис Пидгурский уже вернулся в строй и сможет принять участие в февральских контрольных матчах львовян на этапе подготовки в Словении.
Между тем также стало известно, что на следующей неделе клубное руководство и тренерский штаб «желто-черных» должны определиться с еще двумя потенциальными новичками-легионерами. Сейчас в расположении «Руха» на просмотре находятся гамбиец Аласана Йираджанг из словацкого клуба «Железиарне» (он уже успел отметиться забитыми голами в контрольном матче), и киргиз Бекназ Алмазбеков из косовского «Ллапи», куда он перешел после системы турецкого «Галатасарая».
Ранее мы сообщали, что «Рух» сыграл очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды был австрийский клуб «Грацер».
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