Клубный лазарет Карпат пополнил еще один игрок

Как стало известно Sport.ua, тренерскому штабу львовян на этапе подготовки в Турции никак не удается задействовать в контрольных матчах всех игроков, находящихся в расположении команды.

По имеющейся информации и в дальнейшем в лазарете находятся вратарь Александр Кемкин, защитник Владимир Адамюк, нападающий Игорь Невес, а недавно к ним присоединился из-за мышечной контузии полузащитник Илья Квасница.

И до сих пор никак не удается дебютировать в составе «зелено-белых» Андрею Булезе.

Наставник Владислав Лупашко надеется, что все они уже вернутся в строй до 7 февраля, когда львовяне проведут очередной спарринг – с батумским «Динамо» из Грузии.

Ранее мы сообщали, что Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, который играет в Уругвае.