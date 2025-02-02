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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 12:46 |
669
0

Клубный лазарет Карпат пополнил еще один игрок

Львовяне в Турции еще не играли в оптимальном составе

02 февраля 2025, 12:46 |
669
0
Клубный лазарет Карпат пополнил еще один игрок
ФК Карпаты. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, тренерскому штабу львовян на этапе подготовки в Турции никак не удается задействовать в контрольных матчах всех игроков, находящихся в расположении команды.

По имеющейся информации и в дальнейшем в лазарете находятся вратарь Александр Кемкин, защитник Владимир Адамюк, нападающий Игорь Невес, а недавно к ним присоединился из-за мышечной контузии полузащитник Илья Квасница.

И до сих пор никак не удается дебютировать в составе «зелено-белых» Андрею Булезе.

Наставник Владислав Лупашко надеется, что все они уже вернутся в строй до 7 февраля, когда львовяне проведут очередной спарринг – с батумским «Динамо» из Грузии.

Ранее мы сообщали, что Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, который играет в Уругвае.

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Карпаты Львов травма Александр Кемкин Владимир Адамюк Игор Невес Илья Квасница Андрей Булеза Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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