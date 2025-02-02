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  4. Дарья Снигур – Анка Тодони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 февраля 2025, 04:28 |
17
0

Дарья Снигур – Анка Тодони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации к турниру WTA 250 в Клуж-Напоке

02 февраля 2025, 04:28 |
17
0
Дарья Снигур – Анка Тодони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

2 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во 2-м раунде квалификации украинка сыграет против Анки Тодони (Румыния, WTA 108). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Бондар – Захарова. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основу соревнований.

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур Анка Тодони смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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