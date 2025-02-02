ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с Диего, подтвердив уход бразильца
Левый вингер Диего Кариока будет играть за команду «Чадормалу» Ардакан
Бразильский левый вингер Диего Кариока официально покинул «Колос» из Ковалевки.
За «Колос» 26-летний Диего провел 32 матча, в которых забил 2 гола. Он будет играть в дальнейшем за иранский клуб «Чадормалу» Ардакан.
Клуб из Ковалевки поблагодарил Диего за профессионализм, преданность и добросовестный труд:
«Завершается общий этап, но впереди новые вызовы и возможности. Бразильский полузащитник сразу же стал своим в ковалевской футбольной семье.
Его любили и уважали болельщики. Мы желаем Диего успехов и новых достижений в дальнейшей карьере».
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