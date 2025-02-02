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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 12:09 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:10
156
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с Диего, подтвердив уход бразильца

Левый вингер Диего Кариока будет играть за команду «Чадормалу» Ардакан

02 февраля 2025, 12:09 | Обновлено 02 февраля 2025, 13:10
156
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с Диего, подтвердив уход бразильца
ФК Колос. Диего Кариока

Бразильский левый вингер Диего Кариока официально покинул «Колос» из Ковалевки.

За «Колос» 26-летний Диего провел 32 матча, в которых забил 2 гола. Он будет играть в дальнейшем за иранский клуб «Чадормалу» Ардакан.

Клуб из Ковалевки поблагодарил Диего за профессионализм, преданность и добросовестный труд:

«Завершается общий этап, но впереди новые вызовы и возможности. Бразильский полузащитник сразу же стал своим в ковалевской футбольной семье.

Его любили и уважали болельщики. Мы желаем Диего успехов и новых достижений в дальнейшей карьере».

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Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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