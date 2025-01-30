ОФИЦИАЛЬНО. Колос расстался с бразильцем. Он уже перебрался в Иран

26-летний бразильский вингер Диего Кариока покинул клуб украинской Премьер-лиги «Колос».

Ковалевский клуб не сообщал об уходе легионера, однако на официальном сайте УПЛ тот значится как отзаявленный на текущий сезон.

Более того, Диего Кариока уже был замечен в тренировочном лагере команды иранской Про-лиги «Чадормалу».

По неофициальным данным, Диего Кариока переехал в Иран на правах свободного агента, оформив с новым клубом краткосрочное соглашение – до лета нынешнего года.

В «Колос» Диего Кариока переходил летом 2021 года за 120 тысяч евро из белорусского «Витебска». На тот момент бразилец стал рекордным входящим трансфером ковалевского клуба.