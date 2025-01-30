Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос расстался с бразильцем. Он уже перебрался в Иран
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 17:40 |
622
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос расстался с бразильцем. Он уже перебрался в Иран

Диего Кариока будет играть за команду «Чадормалу»

30 января 2025, 17:40 |
622
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос расстался с бразильцем. Он уже перебрался в Иран
facebook.com/fckoloskovalivka. Диего Кариока

26-летний бразильский вингер Диего Кариока покинул клуб украинской Премьер-лиги «Колос».

Ковалевский клуб не сообщал об уходе легионера, однако на официальном сайте УПЛ тот значится как отзаявленный на текущий сезон.

Более того, Диего Кариока уже был замечен в тренировочном лагере команды иранской Про-лиги «Чадормалу».

По неофициальным данным, Диего Кариока переехал в Иран на правах свободного агента, оформив с новым клубом краткосрочное соглашение – до лета нынешнего года.

В «Колос» Диего Кариока переходил летом 2021 года за 120 тысяч евро из белорусского «Витебска». На тот момент бразилец стал рекордным входящим трансфером ковалевского клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал полузащитника Астон Виллы
485 голов за 89 игр. Топ-талант Милана сменил клуб на правах аренды
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Диего Кариока Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30 января 2025, 09:13 1
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 30 января 2025, 11:55 142
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Первую ничью киевляне добыли. Может, наконец добудут и первую победу?

Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Футбол | 30.01.2025, 18:11
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 9
Бокс
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 23
Футбол
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 26
Футбол
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 5
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем