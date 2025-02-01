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Бразилия
01 февраля 2025, 23:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 23:17
757
0

Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения

Звездный бразилец будет получать 482 тысячи евро в месяц

01 февраля 2025, 23:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 23:17
757
0
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный бразилец Неймар недавно стал игроком «Сантоса».

Бразильский журналист Пауло Сезар де Андраде Прадо, который приближен к «Сантосу», сообщил заработную плату звездного вингера. По информации источника, Неймар будет получать около 482 тысяч евро в месяц, а также вингер получит 80% от коммерческих сделок, которые будет заключать клуб, начиная со дня его перехода.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне за «Аль-Хиляль» 2 матча и не отметился результативными действиями.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу зарплаты трансферы
Іван Распутін Источник
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