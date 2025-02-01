Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Звездный бразилец будет получать 482 тысячи евро в месяц
Звездный бразилец Неймар недавно стал игроком «Сантоса».
Бразильский журналист Пауло Сезар де Андраде Прадо, который приближен к «Сантосу», сообщил заработную плату звездного вингера. По информации источника, Неймар будет получать около 482 тысяч евро в месяц, а также вингер получит 80% от коммерческих сделок, которые будет заключать клуб, начиная со дня его перехода.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне за «Аль-Хиляль» 2 матча и не отметился результативными действиями.
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