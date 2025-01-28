Бразилия28 января 2025, 19:01 |
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ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара
Марсело Тейшейра подтвердил трансферные слухи
28 января 2025, 19:01 |
421
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Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра объявил о подписании легендарного вингера Неймара в своих социальных сетях.
Менее чем за сутки до этого саудовский «Аль-Хиляль» отпустил 32-летнего футболиста, разорвав с ним контракт.
В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара
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Не віриться що кар'єра гравця, якому пророкували стати наступником Мессі і Роналду, так стрімко іде на спад
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Дуже ризиковане підписання. Неймар може знову зламатись. З віком здоров'я не додається.
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