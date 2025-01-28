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  4. ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара
Бразилия
28 января 2025, 19:01 |
421
4

ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара

Марсело Тейшейра подтвердил трансферные слухи

28 января 2025, 19:01 |
421
4
ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра объявил о подписании легендарного вингера Неймара в своих социальных сетях.

Менее чем за сутки до этого саудовский «Аль-Хиляль» отпустил 32-летнего футболиста, разорвав с ним контракт.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара

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Дмитро Вус Источник: Instagram
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Andromed
Не віриться що кар'єра гравця, якому пророкували стати наступником Мессі і Роналду, так стрімко іде на спад
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Victor673256ua
Дуже ризиковане підписання. Неймар може знову зламатись.  З віком здоров'я не додається.
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