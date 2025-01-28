Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра объявил о подписании легендарного вингера Неймара в своих социальных сетях.

Менее чем за сутки до этого саудовский «Аль-Хиляль» отпустил 32-летнего футболиста, разорвав с ним контракт.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Президент Сантоса анонсировал подписание Неймара