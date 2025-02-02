Экс-игрок сборной пристыдил Ман Сити, отметив прогресс Забарного

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов оценил прогресс Ильи Забарного, посрамив «Манчестер Сити» за подписание защитника национальной сборной Узбекистана.

– Как Вам прогресс Забарного? Готов ли Илья к чему-то большему, чем середняк АПЛ?

– Я бы выделил его сейчас как лучшего игрока сборной. Очень хорошо было решение, что он перешел именно в Борнмут, потому что не было такого большого давления со стороны болельщиков. Сейчас они уходят в верхней части, и это уже победа для фанатов клуба. Вот Ман Сити подписали игрока из Узбекистана, я не то, что скажу, что Заба не слабее его, а он на 2-3 головы выше. Думаю, что скоро Илья будет в топ клубе, – сказал Сергей.

Абдукодер Хусанов перешел к «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Всего 20-летний центральный защитник провел 18 матчей за сборную Узбекистана и помог команде успешно начать борьбу в квалификации на чемпионат мира в 2026 году.

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