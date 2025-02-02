Экс-игрок сборной пристыдил Ман Сити, отметив прогресс Забарного
Сергей Кривцов не понимает трансфера Абдукодера Хусанова
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов оценил прогресс Ильи Забарного, посрамив «Манчестер Сити» за подписание защитника национальной сборной Узбекистана.
– Как Вам прогресс Забарного? Готов ли Илья к чему-то большему, чем середняк АПЛ?
– Я бы выделил его сейчас как лучшего игрока сборной. Очень хорошо было решение, что он перешел именно в Борнмут, потому что не было такого большого давления со стороны болельщиков. Сейчас они уходят в верхней части, и это уже победа для фанатов клуба. Вот Ман Сити подписали игрока из Узбекистана, я не то, что скажу, что Заба не слабее его, а он на 2-3 головы выше. Думаю, что скоро Илья будет в топ клубе, – сказал Сергей.
Абдукодер Хусанов перешел к «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Всего 20-летний центральный защитник провел 18 матчей за сборную Узбекистана и помог команде успешно начать борьбу в квалификации на чемпионат мира в 2026 году.
Ранее Сергей Кривцов назвал только один клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
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